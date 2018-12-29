مقتل 16 من عناصر داعش خلال عملية عسكرية في أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 16 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي على الأقل، خلال عملية عسكرية نفذتها عناصر الجيش الأفغاني في إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم السبت، عن بيان أصدره المكتب الإعلامي التابع للإقليم، أنه تم تنفيذ العملية العسكرية في مقاطعة "آشين"، موضحا أن المسلحين الذين قتلوا خلال العملية تورطوا في التخطيط والتنسيق لتنفيذ عمليات انتحارية في أفغانستان.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، بما في ذلك تنظيم داعش، على بيان السلطات الأفغانية.

ويعد إقليم نانجرهار من الأقاليم الهادئة نسبيا في شرق البلاد، غير أن عادة ما تقوم عناصر حركة طالبان وتنظيم داعش بتنفيذ هجمات ضد الأهداف الحكومية والقوات الأمنية هناك.