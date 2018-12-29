4 فوائد صحية لتناول الأطفال البطاطا الغنية بالفيتامينات والمعادن

تتميز البطاطا الحلوة بغناها بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفيتامينات Aو C ومصدر كبير للبيتا كاروتين من والكربوهيدرات، فالكثيرون منا ينتظرون قدوم فصل الشتاء للاستمتاع بتناول البطاطا الحلوة التي تمنح أجسامنا الدفء والطاقة في ليالي الشتاء الباردة.

وقد لا تعلم الكثير من الأمهات أن صغارها يمكنهم تناول البطاطا الحلوة واعتمادها بشكل أساسي في نظامهم الغذائي للأطفال، وتجاوب "الشروق" في التقرير التالي على جميع تساؤلات الأمهات حول ما هو السن المناسب لتقديم البطاطا الحلوة لطفلي؟ وما هي الفوائد الصحية التي يكتسبها الطفل من تناولها، وفقا لما ذكره موقع MomJunction المعني بغذاء الطفل.

يمكن للطفل أن يتناول البطاطس الحلوة من عمر 6 أشهر، وهو الوقت الذي يمكن فيه تناول الطعام الصلب بجانب الرضاعة، كما أنك ستقومين بإدخال الخضروات الأخرى تدريجيا في نظام الطفل الغذائي وليس في وقت واحد، للتأكد من أن الطفل يستجيب بشكل جيد ولم يصاب بالحساسية.

إذا رفض طفلك تناول البطاطا الحلوة أو أي خضار، امنحيه استراحة وأعيدي تقديمها بعد أسبوع أو أسبوعين بصيغة مختلفة.

فيتامين أ وبيتا كاروتين

البطاطا الحلوة هي غذاء مدهش للأطفال لغناها بفيتامين A الذي يحتاجه النمو الصحي للعينين، وتحتوي على الكثير من عنصر البيتا الكاروتين، هذا يجعلها من أعلى الخضروات تركيزا عام لفيتامين أ مما يجعلها غذاء صلبًا مثاليًا لطفلك.

النشا والألياف

البطاطس الحلوة مصدر جيد للألياف والنشويات، يكسر الجسم النشا إلى سكريات ويستخدمه كطاقة، في حين أن الألياف الغذائية تساعد في عملية الهضم.

الكثير من الفيتامينات

ليس فقط فيتامين (أ) ولكن هناك العديد من الفيتامينات الأخرى الموجودة في البطاطس الحلوة، كفيتامين C، E، K، وفيتامين B1 إلى B6 و B9، ويحتاج الأطفال إلى إمدادات ثابتة من هذه الفيتامينات من أجل نمو صحي للأعضاء المختلفة في مراحل نموهم.

معادن هامة

إلى جانب الفيتامينات، تعتبر البطاطس مصدرا لمعظم المعادن الهامة التي يحتاجها الجسم، من الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم وحتى الزنك.

كيفية اختيار وتخزين البطاطس الحلوة

1- اختاري ثمرة البطاطا الحلوة التي لديها بشرة ناعمة مع بعض الشوائب.

2- يفضل أن يكون لون القشرة متجانسا، ولا تشتري تلك التي لديها ثقوب عميقة، لأنها قد تكون موطنًا للديدان.

3- يمكن أن تكون البطاطا الحلوة عرضة للتآكل بسبب التخزين غير السليم لذلك، تحقق من وجود أي علامة على تغير اللون أو السائل النازف منه.

4- ليست هناك حاجة لتخزين البطاطا الحلوة في الثلاجة، يمكنك تخزينها في درجة حرارة الغرفة، لكن يجب عليك استهلاكها في غضون أسبوع، أما إذا كنت تنوي تخزينها لفترة أطول، فيمكنك الاحتفاظ بها في مكان بارد ومظلم وجاف حيث تكون درجة الحرارة حوالي 15 درجة مئوية، ومع ذلك لا تخزنها لأكثر من شهر.

طهي البطاطا الحلوة للأطفال

يمكن طهي البطاطا الحلوة بطرق متنوعة كالتالي:

1-في الفرن: قومي بتسخين الفرن بدرجة حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية، ثم قومي بعمل ثقوبًا في البطاطا الحلوة ووضعها في الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى تصل إلى النعومة المطلوبة، وبمجرد الانتهاء من ذلك، قطعيها إلى نصفين، بعدها مزجها مع مكونات أخرى كالجزر أو التفاح المسلوق أوقطع دجاج مهروسة أو دون إضافات وقدميها للطفل.

2- السلق: ببساطة قشري البطاطس الحلوة، وضعيها في وعاء الطهي مملوء بالماء لمدة تصل إلى 3 أو 4 ساعات.

3- الشواء: استخدمي شواية لتحميص البطاطس الحلوة الملفوفة بورق الألمنيوم لمدة 45 دقيقة على الفحم، هذا سيعطيك نتائج مشابهة للخبز مع طعم فريد سيحبه طفلك.