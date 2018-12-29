حركة «السترات الصفراء» تواصل الاحتجاجات وإغلاق العديد من الطرق بفرنسا

استمر متظاهرو حركة "السترات الصفراء" بفرنسا في غلق العديد من الطرق في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت، كما احتشدت مجموعات من المتظاهرين وسط المدن.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن رد الفعل المناهض للحكومة كان أخف بكثير مما كانت عليه الوضع خلال الأسابيع السابقة، موضحة أن نسبة المشاركة بدت وأنها قد انخفضت في وقت مبكر اليوم الذي يعد السبت السابع منذ انطلاق المظاهرات، وكذلك في العاصمة الفرنسية باريس التي رُصد فيها مجموعات صغيرة من الأشخاص يرددون هتافات تطالب باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، ويتجهون صوب وسط المدينة.

وقالت الشرطة المحلية إن نحو 900 من مرتادي "السترات الصفراء" بميناء مدينة /مارسيليا/ جنوبي البلاد نظموا مسيرة جابت هذه المنطقة، مضيفة أن 900 آخرين كانوا يستعدون للتظاهر بمدينة /بوردو/ جنوبي غرب البلاد.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أنه من المتوقع أن تستمر المظاهرات خلال شهر يناير المقبل على الرغم من محاولات ماكرون لتهدئة الموقف من خلال التراجع عن زيادة الضرائب التي كانت مقررة على الوقود والإعلان عن رفع الأجور للعمال الفقراء.

يشار إلى أن حركة "السترات الصفراء" كانت قد بدأت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد منذ 17 نوفمبر الماضي بسبب زيادة الضرائب على الوقود، إلا أنها تتضمن الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب المطالب السياسية المتعلقة بطلب استقالة ماكرون.