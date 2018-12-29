قُتل 3 أشخاص في حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة، حيث أدت ثلوج ورياح عاتية وأمطار غزيرة إلى تعطيل حركة النقل خلال موسم الأعياد.

وأُطلق على العاصفة الثلجية التي تؤثر على مناطق واسعة من البلاد اسم «إيبوني».

وقتلت امرأة تبلغ 58 عامًا جراء سقوط شجرة على مقطورتها ليل الأربعاء الماضي في لويزيانا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقُتل شخص ثان في حادث على طريق سريع غطاه الجليد في ولاية كانساس، الخميس الماضي، وفقًا للشرطة، فيما لقى ثالث حتفه في اصطدام بين كاسحة ثلوج وسيارة في داكوتا الشمالية.

وبسبب تساقط الثلوج، أُلغيت أكثر من 500 رحلة جوية وتأخرت 5700 رحلة أخرى أمس الجمعة، غداة يوم أول من الفوضى في المطارات الأمريكية وفق موقع «فلايت اوير» المتخصص في رصد حركة النقل الجوي.