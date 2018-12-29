حزب عوامي الأفغاني: محادثات سلام دون مشاركة الحكومة الأفغانية عملية غير مجدية

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اعتبر الأمين العام لحزب عوامي الوطني الأفغاني ميان افتخار حسين اليوم (السبت) أن مسألة إجراء محادثات سلام دون إشراك الحكومة الأفغانية ستكون عملية غير مجدية.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن حسين قوله إن الوضع الدولي قد تغير وتطلب من باكستان وأفغانستان تغيير سياساتها الخارجية والداخلية الفاشلة.

وأكد القيادي البارز في الحزب أن سياسة خارجية مستقلة هي في مصلحة باكستان، مضيفا أن تنمية المنطقة وازدهارها لم يكن ممكنا بدون علاقات ودية مع الدول المجاورة.

وأضاف أن نجاح محادثات السلام في أفغانستان يعتمد على صدق أصحاب المصلحة، مؤكدا أهمية اتباع سياسة واضحة للتعامل مع داعش إلى جانب محادثات السلام.

وأشار إلى أن السياسات الخارجية الباكستانية السابقة لم تخلق مشاكل للبلاد فحسب، بل جعلتها تعاني أيضا، مضيفا أن السلام فى أفغانستان لن يتحقق بالكامل دون إعطاء الصين وروسيا دورا في محادثات السلام.

واختتم أن أفغانستان تعد أكبر سوق لباكستان وينبغي للحكومة تقوية العلاقات التجارية مع جيرانها بعد افتتاح ممر كارتاربور.