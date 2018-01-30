مدرب العين حزين بسبب عموري

عبر الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم الثلاثاء على ضيفه المالكية البحريني 2 / صفر في الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وقال زوران :"التأهل إلى دور المجموعات أسعدني كثيرا، ولكن في نفس الوقت لم تكتمل فرحتي بعد الإصابات التي طالت الفريق سواء أحمد برمان أو عمر عبدالرحمن (عموري)".



وتابع زوران :"إصابة اللاعبين تحتاج إلى أشعة مغناطيسية ستجرى صباح غد الاربعاء للوقوف على تفاصيل الإصابة والوقت الذي يحتاجه كلاهما من أجل العودة وأتمنى أن يعودا سريعاً إلى قائمة الفريق نظرا لحاجتنا إلى جهودهما".



وأضاف المدرب الكرواتي :"طالبت اللاعبين بإظهار روح القتال والجدية. كرة القدم إذا لم تلعبها بالصورة الصحيحة قد تتعرض لبعض المشاكل. وتركيزنا الآن متجه لمباراتنا المقبلة أمام عجمان في مسابقة الدوري الإماراتي بعد الانتهاء من الخطوة الأولى بالبطولة الآسيوية، وندرك جيداً أن مهمتنا أمام عجمان لن تكون سهلة".