بوتين ينتقد القائمة الأمريكية للمرتبطين بالكرملين

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انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، قائمة صدرت مؤخرا عن وزارة الخزانة الأمريكية وتضمنت أسماء أفراد مرتبطين بالكرملين، ووصف الأمر بأنه "عمل غير ودي".

وقال بوتين في تصريحات متلفزة إن القائمة ستؤدي بالتأكيد إلى المزيد من تعقيد العلاقات الأمريكية الروسية "وتتسبب في أضرار للعلاقات الدولية ككل".

وتتضمن القائمة، التي تم إصدارها وفقا لقانون "مكافحة أعداء الولايات المتحدة الأمريكية من خلال العقوبات" 210 شخصيات سياسية وأفراد من "النخبة الحاكمة" "وفقا لقربهم من النظام الروسي ورصيدهم الصافي".

وتتضمن القائمة رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف والعشرات من قيادات الحكومة، ومن بينهم وزير الخارجية سيرجي لافروف، وأكثر من 40 فردا من الإدارة الرئاسية، باستثناء بوتين.