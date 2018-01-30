الزمالك يوافق على إعارة مهاجم فريق 97 لـ «أف سي مصر»

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وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على إعارة اللاعب محمود حسن الحلواني مهاجم فريق النادي مواليد 1997، إلي نادي (أف سي مصر) لمدة 6 أشهر .

ووقع اللاعب على عقود انتقاله في حضور إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، وعضو المجلس علاء مقلد، بالإضافة إلى مندوب (أف سي مصر) وإداري الفريق إسلام مبارك .

وأكد المدير الفني لقطاع الناشئين بالزمالك غانم سلطان- في تصريح اليوم/ الثلاثاء/- أن النادي وافق على إعارة اللاعب لمنحه فرصة للاحتكاك والمشاركة .

وأشار سلطان إلى أن رحيل اللاعب جاءت بعد موافقة رئيس قطاع الناشئين بالنادي بدر حامد، والمدير الفني لفريق 1997 وليد عبداللطيف.