لجنة بمجلس النواب الأمريكي تصوت برفع السرية عن مذكرة مثيرة للجدل

صوت أعضاء جمهوريون من لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي على رفع السرية عن مذكرة يتردد أنها تبين استخدام مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) للمراقبة بشكل غير مناسب في التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.



وقال العضو الديمقراطي آدم شيف، للصحفيين، بأن اللجنة، التي يترأسها الجمهوري ديفين نونيس، صوتت يوم الاثنين لصالح نشر المذكرة المثيرة للجدل.



ويقول الحزب الجمهوري إن المذكرة تظهر استخدام غير ملائم للمراقبة من جانب مكتب التحقيقات الاتحادي لحملة الرئيس دونالد ترامب والتحيز ضده، وفقا لما ذكرته مجلة «بوليتيكو».



وأشار شيف أمام الصحفيين إلى أن اللجنة "عبرت خطا مؤسفا للغاية"، وقال إن التصويت يسيّس عملية رفع السرية من خلال الإفراج عن المذكرة "المشوهة".



ويقول الديمقراطيون إن الجمهوريين يسعون إلى الإفراج عن المذكرة في محاولة لتقويض التحقيق الخاص الذي يقوم به روبرت مولر في العلاقات المزعومة بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية.



وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن المذكرة التي أعدها الجمهوريون تتضمن "عدم دقة وحذف كبير".



وأمام ترامب خمسة أيام الآن للإفراج عن المذكرة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن قرار السماح بنشر المذكرة لم يصدر بعد، لكن ترامب فضل "الشفافية الكاملة".