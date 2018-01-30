ابو جريشة يشيد بلاعبيه وسعيد بدعم جماهير الدروايش

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عبر محمد محسن ابو جريشة المدير الفني للإسماعيلي عن سعادته باداء لاعبيه امام الأهلي ، رغم الخسارة بهدف نظيف في مباراة الفريقين في بطولة الدوري .

وقال ابو جريشة في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة ، أن لاعبيه قدموا كل مالديهم خلال المباراة ، لكن الإستسلام الدفاعي في اخر لحظات المباراة .

وأشاد ابو جريشة بالدعم المعنوي والجماهيري الكبير الذي يلقاه من جانب جماهير النادي الإسماعيلي منذ توليه المسئولية مؤقتاً خلفا لأبو طالب العيسوي .

وخسر الإسماعيلي امام الأهلي بهدف قالت في اللحظات الأخيرة من المباراة ، في الجولة 21 من بطولة الدوري .