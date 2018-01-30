عودة 152 مصريا ووصول 64 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أكد مدير أمن مطروح، عودة 152 مصريًا ووصول 64 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف مدير الأمن، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن المنفذ استقبل 152 مصريًا بينهم 115 وصول شرعي و37 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 668 بينهم 225 مصريًا و443 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

ولفت إلى إنهاء إجراءات مغادرة 90 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي خلال، وإنهاء إجراءات وصول 64 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.