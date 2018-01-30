الهلال يقلب الطاولة على الرائد ويعزز صدارته للدوري السعودي

حول الهلال تأخره بهدف أمام ضيفه الرائد إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.



وشهدت أيضا هذه الجولة انتزاع الأهلي فوزا ثمينا من الشباب 3 / 2 وفوز التعاون على النصر 1 / صفر والاتحاد على أحد بنفس النتيجة.



وعلى ملعب استاد الأمير فيصلي بن فهد، تقدم الرائد بهدف سجله سلطان السوادي في الدقيقة 13 وتعادل مجاهد المنيع للهلال في الدقيقة 52 قبل أن يسجل جيليمن ريفاس هدف الفوز في الدقيقة 79.



ورفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة ليعزز صدارته لجدول الترتيب، في حين توقف رصيد الرائد عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير.



وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين وسرعان ما سيطر الهلال على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى الرائد الذي تراجع لوسط ملعبه من أجل الحفاظ على نظافة شباكه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.



ولكن رغم سيطرة الهلال لكنه فشل في تشكيل الخطورة المطلوبة على مرمى الرائد الذي كان أكثر واقعة واستطاع شن هجمات خطيرة على مرمى الهلال.



وأنقذ علي الحبسي فريقه الهلال من هدف مؤكد في الدقيقة التاسعة عندما لعبت تمريرة عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة جزاء الهلال قابلها عصام الراقي بتسديدة قوية من داخل منطقة الست ياردات لكن الحبسي تصدى لها ببراعة.



وفي الدقيقة 13 سجل سلطان السوادي الهدف الأول للرائد عندما مرر السوادي تمريرة عرضية من الناحية اليمنى خدعت الحارس العملاق الحبسي وسكنت مرماه.



وكاد الرائد ان يضاعف النتيجة في الدقيقة 15 عندما سدد إديسون تراباي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.



بعد الهدف انحصر اللعب في وسط الملعب مع وجود أفضلية نسبية للهلال ولكن دون خطورة تذكر على المرمى.



وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 38 والتي كادت أن تشهد هدف التعادل للهلال عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الرائد ارتقى إليها جيلمين ريفاس وقابلها بضربة رأس.



واستمرت محاولات الهلال الهجومية ولكن دون خطورة تذكر على المرمى ليمر الوقت المتبقي بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الرائد على الهلال 1 / صفر.



ومع بداية الشوط الثاني كثف الهلال من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في حين اعتمد الرائد على اللعب بطريقة دفاعية للحفاظ على تقدمه وشن الهجمات المرتدة السريعة.



وفي الدقيقة 52 سجل الهلال هدف التعادل عندما توغل فهد الرشيدي من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية منم الجانب الأيمن قابلها مجاهد المنيع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إلى داخل المرمى.



وأهدر المنيع فرصة تسجيل هدف التقدم للهلال في الدقيقة 56 عندما مرر جيلمين ريفاس كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها المنيع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن كرته علت العارضة.



وألغى الحكم هدفا للهلال في الدقيقة 57 عندما سدد محمد إبراهيم كنو كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها متعب شراحيلي حارس الرائد لترتد إلى جيلمين ريفاس الذي سددها إلى داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداعي تسلل ريفاس.



واستمرت محاولات الهلال بحثا عن تسجيل هدف التقدم لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي الرائد ليعود اللعب للانحصار في وسط الملعب.



وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 79 والتي شهدت الهدف الثاني للهلال عندما انطلق أحمد أشرف بالكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية استلمها ريفاس داخل منطقة الجزاء لكن الكرت ابتعدت عنه إلا أنه سددها أثناء سقوطه إلى داخل المرمى.



كثف الرائد من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل وهو ما أدى إلى ظهور مساحات كبيرة في دفاعه استغلها الهلال في شن هجمات مرتدة.



وأهدر ريفاس هدفا مؤكدا في الدقيقة 87 عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي الرائد انفرد على إثرها بمتعب شراحيلي حارس الرائد ليراوغه بسهوله قبل أن يسدد الكرة باتجاه المرمى لكن كرته مرت على خط المرمى قبل أن يبعدها دفاع الرائد.



رغم ذلك لم ييأس الرائد واستمرت محاولاته الهجومية من أجل احراز هدف التعادل لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب الهلال لتمر الدقائق المتبقية من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال على الرائد 2 / 1.



وعلى ملعب الجوهرة المشعة، انتزع الأهلي ثلاث نقاط ثمينة من الشباب بعد ان حول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 3 / 2.



وتقدم الشباب بهدفين نظيفين سجلهما محمد بن يطو وهتان سلطان باهبري في الدقيقتين 12 و14 قبل أن يقلص الأهلي الفارق بهدف سجله إيوانيس فيتفازيديس في الدقيقة 40 من ركلة جزاء وثم سجل مؤمن زكريا هدف التعادل في الدقيقة 87 قبل أن يسجل مهند عسيري هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الهلال المتصدر، فيما توقف رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز السادس.



وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية سقط فريق النصر في فخ الخسارة أمام مضيفه التعاون 1 / صفر.



ويدين التعاون بالفضل في هذا الفوز للاعبه ريكاردو ماتشادو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67.



ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد النصر عند 27 نقطة في المركز الرابع.



وعلى ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز، اقتنص فريق اتحاد جدة فوزا ثمينا من مضيفه أحد 1 / صفر.



ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز للاعبه زياد الصحفي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.



ورفع الاتحاد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد أحد عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.