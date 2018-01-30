حسم الأهلي قمة الدوري فى مباراته أمام الإسماعيلي وحقق فوزا صعبا بهدف قاتل لوليد سليمان فى الدقيقة 91 فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب برج العرب

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة فى صدارة الدوري ، وبقى الإسماعيلي فى المركز الثاني برصيد 42 نقطة .

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الشوط الأول

دخل الأهلي المباراة بتوازن دفاعي وهجومي، خصوصًا في الدقائق الأولى، من أجل جس نبض لاعبي الإسماعيلي وامتصاص حماسهم، وأيضًا فرض السيطرة الحمراء على مجريات اللعب من البداية.

المارد الأحمر اعتمد في هجماته، خلال الدقائق الأولى، على تحركات أحمد حمودي من الجانب الأيمن، وجونيور أجايي في الجانب الأيسر، وأيضًا تمريرات عبدالله السعيد إلى وليد أزارو خلف دفاعات الإسماعيلي.

أول فرصة لاحت للأهلي جاءت من عرضية، أرسلها أحمد حمودي داخل منطقة جزاء الإسماعيلي في الدقائق العشرة الأولى، لكن الحارس محمد عواد أمسك الكرة قبل أن تصل إلى رأس وليد أزارو.

سيطرة الأهلي على مجريات اللعب بدأت بعد مرور ربع الساعة من زمن الشوط، ووصلت الكرة إلى عبدالله السعيد على حدود منطقة جزاء الإسماعيلي ليمررها بشكل رائع إلى جونيور أجايي خلف الدفاعات الصفراء، لكن الأخير حاول مراوغة الحارس الذي أمسك بالكرة، وأبعد الخطورة عن مرماه.

ضغط الأهلي تواصل على مرمى الإسماعيلي، ووصلت الخطورة ذروتها في الدقيقة الـ22 بمجموعة تمريرات بين أزارو وأجايي والسعيد، حتى وصلت الكرة إلى أزارو داخل منطقة الجزاء، ليسددها أرضية أبعدها الحارس محمد عواد بصعوبة بالغة، ومنع الهدف الأول للأهلي.

ظهور الإسماعيلي الأول داخل منطقة جزاء الأهلي جاء بعد مرور 25 دقيقة من زمن الشوط، عن طريق عرضية خطيرة أرسلها محمد صادق أمام مرمى محمد الشناوي، لكن الدفاع أبعدها لتصل إلى عماد حمدي الذي استقبل الكرة، وهيّأها لنفسه، ثم سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي.

بعد مرور 34 دقيقة من زمن الشوط، وصلت الكرة إلى عبدالله السعيد على حدود منطقة جزاء الإسماعيلي من الجانب الأيسر، وراوغ الدفاع، وأرسل عرضية رائعة إلى أحمد حمودي في أقصى اليمين، قابلها الأخير برأسه قوية، لكنها خرجت بجوار القائم الأيسر للحار س محمد عواد.

عبدالله السعيد واصل تحركاته الجيدة في الشوط الأول، وسدد كرة أرضية قوية في الدقيقة الـ36، بعد أن تهيأت له الكرة على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس محمد عواد أمسك الكرة، ومنع شباكه من استقبال الهدف الأول.

خلال الدقائق الأخيرة من الشوط، أظهر الحارس محمد الشناوي تألقًا كبيرًا، وأنقذ مرمى الأهلي من تصويبة قوية للكولومبي دييجو كالديرون، مهاجم الإسماعيلي، وأبعد الخطورة عن مرماه، وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.. لتمر بعدها الدقائق دون أي جديد، ويطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

الشوط الثاني

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت سريعة وحماسية من جانب لاعبي الأهلي، وكانت أولى الهجمات عن طريق عرضية من جونيور أجايي، أرسلها إلى أحمد حمودي أمام مرمى محمد عواد، لكن حمودي لم يتمكن من السيطرة على الكرة، وضاعت على الفريق فرصة الهدف الأول.

ضغط الأهلي على مرمى الإسماعيلي كان قويًا للغاية في بدايات الشوط الثاني، وسدد عبدالله السعيد كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالدفاع قبل أن تعرف طريقها إلى الشباك.

الهجوم القوي والمكثف من لاعبي الأهلي على مرمى الإسماعيلي كاد أن يسفر عن الهدف الأول، بعد مرور 7 دقائق فقط من زمن الشوط، عن طريق عرضية رائعة أرسلها هشام محمد داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، ارتقى لها وليد أزارو ولعبها برأسه رائعة، لكن العارضة تصدت للكرة، وحرمت الفريق من الهدف الأول.

في الدقيقة الـ54، أجرى حسام البدري، المدير الفني للأهلي، التغيير الأول بنزول وليد سليمان على حساب أحمد حمودي، لزيادة الفاعلية الهجومية، وبعد التغيير بدقيقتين، لاحت فرصة للإسماعيلي من كرة عرضية، انتهت برأسية، مرت بجوار مرمى الأهلي.

الإسماعيلي وصل إلى مرمى الأهلي في الدقيقة الـ61، بهجمة خطيرة انتهت بتسديدة من الجانب الأيسر لشكري نجيب، لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لـ«محمد الشناوي»، وردّ الأهلي بعدها بهجمة رائعة، بدأت بتمريرة من عبدالله السعيد إلى وليد أزارو على حدود منطقة الجزاء، مررها الأخير إلى أجايي الذي تسلم الكرة في حراسة الدفاع، وغيّر اتجاهه، وسدد كرة قوية أبعدها الحارس.

الدقيقة الـ70 شهدت هجمة خطيرة للأهلي، بكرة عرضية من علي معلول أرسلها من الجانب الأيسر، قابلها أزارو برأسه وحوّلها باتجاه المرمى، لكن حارس الإسماعيلي تصدى للكرة وضاعت على الفريق فرصة الهدف الأول، وبعدها بلحظات دفع البدري بالورقة الثانية، إسلام محارب، بدلًا من هشام محمد.

في الـ20 دقيقة الأخيرة من زمن الشوط، كانت السيطرة على الكرة من جانب الأهلي الذي وصل إلى مرمى الإسماعيلي أكثر من مرة، لكن دون فاعلية كبيرة، حتى لاحت فرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة، عن طريق عرضية أرسلها إسلام محارب داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، وصلت إلى وليد سليمان الذي قابلها بتسديدة مباشرة بيسراه، لكن حارس الإسماعيلي أبعد الكرة بصعوبة بالغة، وأنقذ مرماه.

كعادة النادي الأهلي، أفضل من يسجل في الدقائق الأخيرة، نجح الفريق في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، عبر كرة عرضية رائعة أرسلها عبدالله السعيد داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، وجدت وليد سليمان، القادم من الخلف، ليقابلها برأسية قوية تقتحم دفاعات أصحاب الرداء الأصفر والحارس، وتستقر في الشباك، ويطلق بعدها بلحظات حكم المباراة صافرة النهاية، معلنًا فوز الأهلي بهدف دون رد.