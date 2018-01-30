«رويترز»: إطلاق سراح جميع الموقوفين في تهم فساد بالسعودية



أفادت وكالة «رويترز»، صباح اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح جميع المسؤولين السعوديين المقوفين بتهم فساد بالمملكة.



وقالت، في تصريحات نسبتها لمسؤول سعودي لم تكشف اسمه، إنه تم إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق ريتز كارلتون في الرياض في إطار حملة على الفساد.



كانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون في إطار حملة التطهير الحكومية في نوفمبر من العام الماضي.



وتم إطلاق سراح عدد منهم تدريجيا آخرهم كان الأمير الوليد بن طلال، أحد كبار رجال الأعمال، يوم السبت الماضي.