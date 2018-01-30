واشنطن تستأنف استقبال لاجئى 11 دولة من بينها مصر

نيلسن: إجراءات أمنية جديدة تمنع استغلال الإرهابيين والمجرمين لبرنامج اللجوء

أعلن مسئولون أمريكيون، أمس، أن الولايات المتحدة ستستأنف قبول اللاجئين من 11 دولة غالبيتها من الشرق الأوسط وإفريقيا تصنف على أنها تمثل خطرا أمنيا شديدا، لكن مع تشديد الفحص بالنسبة لتلك الدول.

ولم يكشف المسئولون الأمريكيون لائحة هذه الدول لكن بحسب منظمات تعنى بشئون اللاجئين ووكالة رويترز فإن الأمر يتعلق بـ11 دولة معظمها مسلمة هى مصر وإيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومالى والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية.

وجاءت التغييرات بعد مراجعة أجرتها وزارتا الخارجية والأمن الداخلى ووكالات المخابرات الأمريكية على مدى 90 يوما فى شأن قبول اللاجئين من تلك الدول، وفقا لوكالة رويترز. وتشمل التغييرات فحصا إضافيا لأناس محددين من الـ 11 دولة، من دون أن يذكر المسئولون هوية الأشخاص، ومراجعة دورية لقائمة الدول التى تصنف باعتبارها تمثل خطورة شديدة.

وذكر المسئولون أنه لن يتم منع قبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة على أساس الجنسية فقط. وأكد مسئول أمريكى أن «الصورة الأعم هى أنه لم يعد هناك وقف لقبول اللاجئين من دول بما فى ذلك الـ11 دولة الشديدة الخطورة، مع تطبيق تلك الإجراءات. سنستأنف قبول اللاجئين مع تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة».

من جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكية كيرستين نيلسن: «سنطبق إجراءات أمنية جديدة بالنسبة لطالبى اللجوء من دول شديدة الخطورة، من شأنها أن تمنع استغلال إرهابيين ومجرمين ومحتالين لهذا البرنامج».

وأضافت كيرستين أن «هذه التغييرات لن تحسن الأمن فحسب، وإنما الأهم أنها ستساعدنا على تحسين تحديد اللاجئين الفارين بشكل فعلى من الاضطهاد».

ولم توضح وزارة الأمن الداخلى طبيعة الإجراءات الأمنية الجديدة بالنسبة لطالب اللجوء من الـ11 دولة، لكن كل الوافدين إلى البلاد يطلب منهم تزويد السلطات بمعلومات أكثر عن حياتهم ونشاطاتهم السابقة، والسماح بدخول حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتعد تلك الخطوة أحدث تعديلات على برنامج اللاجئين الأمريكى التى أجرتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بهدف التصدى لما تعتبرها قضايا أمن قومى.

وأثارت بعض إجراءات الإدارة، ومنها أمر تنفيذى بحظر مؤقت لدخول كل اللاجئين، معارك قضائية طويلة ومظاهرات رافضة له.