غرفة السياحة تبحث اليوم ملفات مستحقات الطيران وعودة الروس ومشاكل العمرة

تعقد اليوم الثلاثاء غرفة شركات السياحة أول اجتماع للجنة تسيير الأعمال بكامل أعضائها برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، حيث سيتم خلال الاجتماع تشكيل اللجان النوعية بالغرفة مثل الطيران والنقل السياحي والسياحة الخارجية والسياحة الدينية وغيرها.



كما يتم خلال الاجتماع فتح الملفات المتعثرة التي فى حاجة إلى حلول عاجلة وأهمها مستحقات شركات الطيران العاملة ضمن برنامج تحفيز الطيران إلى مصر والاستعدادات الخاصة بعودة الروس من خلال توفير الطاقة الناقلة على الخطوط المنتظمة والشارتر، بالإضافة إلى ملف رحلات العمرة المتعثر منذ أربع شهور وضوابط الحج السياحي وإجراءات توزيع التأشيرات على الشركات، بجانب الملف الأهم وهو انتخابات الغرفة لتشكيل مجلس منتخب يتولى كافة الأزمات وتعديل التشريعات الخاصة بتطوير أداء الشركات.