مشاركة مصرية قوية ضمن 170 دولة في أهم معرض سياحي أمريكي

انتهت، أمس الاثنين، فعاليات أهم معرض سياحي أمريكي «نيويورك تايمز ترافيل شو» والذي تنظمه مجلة «نيويورك تايمز الأمريكية» بمشاركة حوالي ألف عارض من 170 دولة، وأكثر من 30 ألف زائر.



وقد شاركت مصر من خلال هيئة تنشيط السياحة بجناح مميز في المعرض، ومثل الهيئة مصطفى عبد الخالق المسؤول عن أسواق أمريكا وكندا بالهيئة.



وعقد عبد الخالق عدة لقاءات داخل الجناح المصرى مع ممثلي الشركات السياحية وممثلي وسائل الإعلام الأمريكية. ومن أهم تلك اللقاءات مع بيججي مارفي، نائب رئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي، حيث تم بحث آلية زيادة التعاون المشترك وزيادة معدل تدفق السياحة الأمريكية لمصر.



وأكد عبد الخالق أن هذا المعرض يعد الأهم بالولايات المتحدة والعالم أيضا ويحظى باهتمام مهنى عالمي وتغطية إعلامية موسعة.



وأضاف أن اللقاءات مع ممثلي الشركات السياحية الأمريكية كشف عن وجود زيادة كبيرة فى إقبال الأمريكان على زيارة المقاصد السياحية المصرية.



وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زياة كبيرة من الحركة الوافدة من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السياحة الأمريكية بلغت العام الماضى حوالي 266 ألف سائح بزيادة 23%.



وأضاف المسؤول عن أسواق أمريكا وكندا بهيئة تنشيط السياحة، أن وزارة السياحة والهيئة توليا اهتمتاما كبيرا بالسوق الأمريكي وهناك خطة لتنفيذ عدة فعاليات وزيارات لهذا السوق المهم منها بالطبع المشاركة بالمعارض السياحية.



كان الدكتور هشام النقيب قنصل عام مصر في نيويورك، قد زار الجناح المصري السياحي المشارك في فعاليات المعرض السياحي الدولي لنيويورك تايمز.