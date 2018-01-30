«سول»: نأسف لإلغاء بيونج يانج فعالية ثقافية مشتركة بشكل أحادي الجانب

أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أسفها العميق للإلغاء أحادي الجانب لفعالية ثقافية مشتركة بين الكوريتين، مؤكدة ضرورة تنفيذ ما اتفقتا عليه على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن وزارة الوحدة إن كوريا الشمالية ألقت اللوم على وسائل الإعلام الجنوبية على إلغاء الفعالية الثقافية المشتركة.

وأوضحت الوزارة، أن الشمال قال إنه مضطر لإلغاء الفعالية الثقافية المشتركة بين الكوريتين نظرا لنشر وسائل الإعلام في الجنوب ما يعتقده الشمال بأنه إهانة واحتقار للنوايا الصادقة التي أظهرها فيما يتعلق بإقامة أولمبياد بيونج تشانج وفعالية احتفالية داخلية وهي الاحتفال بتأسيس الجيش.

وكانت بعض الوسائل الإعلامية في الجنوب قد انتقدت كوريا الشمالية، قائلة إنها تتخذ التحرك نحو السلام من خلال مشاركتها في أولمبياد بيونج تشانج وفي نفس الوقت تهدد عسكريا من خلال العرض العسكري.