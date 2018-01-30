خامنئى: أمريكا نقلت «داعش» إلى أفغانستان

اتهم المرشد الأعلى الإيرانى، آية الله على خامنئى، اليوم، الولايات المتحدة بنقل تنظيم «داعش» الإرهابى من سوريا والعراق إلى أفغانستان بهدف تبرير وجودها فى المنطقة.

وأعرب خامنئى، خلال تصريحات صحفية، عن «أسفه العميق إزاء المجازر التى تعرض لها الشعب الأفغانى أخيرا على يد العمليات الإرهابية»، التى تبناها تنظيم «داعش» الإرهابى.

وشدد خامنئى على أن «عمليات داعش فى أفغانستان أخيرا هى بداية نقل هذا التنظيم على يد أمريكا إلى هذا البلد بعد هزيمته فى سوريا والعراق، بهدف توفير الأمن للكيان الصهيونى وتبرير استمرار الوجود الأمريكى فى المنطقة»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وأكد المرشد الأعلى الإيرانى أن «الإرهابيين المدعومين من أمريكا لا يفرقون بين شيعة وسنة، فهم يستهدفون المدنيين سنة وشيعة». وقال إن «أمريكا تسعى لزعزعة استقرار المنطقة كى تبقى شعوبها وحكوماتها مشغولة بنفسها، ولا تفكر بمواجهة الأداة الخبيثة للاستكبار المتمثلة بالكيان الصهيونى».

واتهم خامنئى، واشنطن بزعزعة الأمن فى كابول، مشددا على أن «المجازر التى بدأت فى المنطقة منذ 20 عاما كانت بسبب أدوات أمريكا المباشرة أو غير المباشرة فى المنطقة، وذلك بهدف زعزعة الأمن الإقليمى وتأمين وجودها وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية».

وشهدت العاصمة الأفغانية، أمس، هجوما شنه مسلحو تنظيم «داعش» على أكاديمية «مارشال فهيم» العسكرية، أسفر عن مقتل11 جنديا أفغانيا وإصابة أكثر من 16 آخرين. وذلك بعد يومين من تفجير حركة طالبان بسيارة إسعاف فى وسط العاصمة، مما أسفر عن سقوط 103 قتلى و235 مصابا.