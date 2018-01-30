مصدرعسكري يمني: مقتل 30 مسلحا حوثيا في هجوم فاشل على محور البقع بصعدة

لقى أكثر من 30 مسلحا من الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم، في هجوم فاشل على جبل "أضيق" في محور "البقع" بمحافظة "صعدة"، شمالي اليمن.

ونقلت قناة "العربية-الحدث" الفضائية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر عسكرية يمنية قولها: "إن قوات الجيش الوطني اليمني صدت هجوما كبيرا للحوثيين على جبل أضيق، وقتلت ما لا يقل عن 30 مسلحا حوثيا، بالإضافة إلى إصابة العشرات".

وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما معاكسا، وسيطرت على مواقع جديدة قبالة جبل أضيق، وكانت قوات الجيش قد حررت جبل أضيق منذ يومين، وتقدمت باتجاه مركز مديرية كتاف البقع.

من جانب آخر، تواصلت المعارك بين قوات الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران في عدة جبهات في مدينة تعز جنوبي البلاد، فيما شهدت الجبهة الشرقية والشمالية والغربية معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، ودارت مواجهات عنيفة في المناطق القريبة من تلة السلال شرقي المدينة، التي تعرضت والمناطق المحيطة بها لغارات من طائرات التحالف العربي.

وجرت اشتباكات عنيفة في عصيفرة والزنوج ومحيط معسكر الدفاع الجوي شمالي المدينة، وأسفرت المواجهات والغارات عن مقتل أكثر من 14 مسلحا حوثيا.

وفي سياق متصل، أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيات الحوثية من مديرية دمنة خدير نحو مواقع الجيش الوطني في أطراف مديرية الصلو، جنوب شرقي تعز، والتي استعادت القوات الشرعية السيطرة عليها.

وقالت مصادر ميدانية، إن محاولة تسلل مسلحي ميليشيا الحوثي نحو مواقع الجيش في نقيل الصلو، كانت عبر منطقة حريم ، ودفع الحوثيون بتعزيزات من مديرية خدير باتجاه الصلو، بهدف استعادة المديرية، خوفا من تقدم القوات الشرعية وقطعها خط تعز-لحج.