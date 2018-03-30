تعرف على تشكيل إنبي لمواجهة مصر المقاصة

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أعلن خالد متولي المدير الفني لفريق إنبي عن تكشيل فريقه الذي سيخوض مباراة مصر المقاصة وذلك ضمن المبارا المؤجلة من الأسبوع الـ23 من الدوري العام والتي ستُقام على ملعب القاهرة الدولي.

وضمت التشكيلة كل من:

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع: علي فوزي ، رامي صبري، صلاح سليمان، عبد الرحمن عامر

خط الوسط: محمود توبه، محمد مجدي قفشة ، أبو بكر ديارا، حمدي فتحي، محمود قاعود

خط الهجوم: عرفة السيد

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عبد العزيز البلعوطي، عمرو الحلواني ،إبراهيم يحيى، حسين رافت، سمير فكري ، بسام ماهر، مارلون راميريز.