أحمد مكي عن حفله الغنائي بالإمارات: «رد ليا الروح»

قال الفنان أحمد مكي، إن حفله الغنائي الذي أقيم، اليوم الجمعة، في الإمارات بأبو ظبي، كان جميلًا جدًا، معقبًا: «الاستقبال كان جيدًا، والحفل رد ليا الروح».

وأضاف «مكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الجمعة، أنه لاحظ حفظ الحضور في الحفل لكلمات أغنياته، مشيرًا إلى صعوبة حفظ «الراب»، بقوله: «صعب حفظه، لكنني أحبه كثيرًا، لأنه فن ليس ممكيجًا».

وتابع أن فن «الراب» لا يعتمد على الكلمات الرومانسية المبالغ فيها، كـ «دوبني هواك» و«رمشك جرحني»، لكن به الرومانسية الواقعية، مستطردًا: «الراب لدينا يتمثل في الشاعر صلاح جاهين، من خلال ما أظهره من عفوية الشارع بكل معنى الكلمة التي اكتسبها من تجاربه الحياتية».

وكشف أنه يعكف على عمل أغنية جديدة من كلماته وألحان شادي السعيد ومدير التصوير، أحمد يوسف، موضحًا أنه صورها في مصر قبل حفلة الإمارات.

وأحيا الفنان أحمد مكي حفلاً غنائيًا كبيرًا في الإمارات، اليوم الجمعة، على مسرح «رووف توب نايتس»، بالمركز التجاري العالمي بأبو ظبي.