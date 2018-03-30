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مفاوضات لتغيير قميص المنتخب في مونديال روسيا

محمود عيسي
نشر فى : الجمعة 30 مارس 2018 - 5:37 م | آخر تحديث : الجمعة 30 مارس 2018 - 5:37 م

بدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة التفاوض مع مسئولي الشركة الراعية لملابس وقميص منتخب مصر الأول على تعديل زي الفراعنة قبل إنطلاق منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وكان ارتدي لاعبي منتخب مصر القميص الجديد للفراعنة في مونديال روسيا خلال مباراتي البرتغال واليونان الوديتان في معسكر سويسرا، حيث ابدي البعض استيائهم من شكل قميص المونديال.

ويحاول مسئولي اتحاد الكرة مخاطبة الشركة الراعية لتعديل ملابس الفراعنة في المونديال بحيث يكون هناك زى مخصص للمباريات الودية للمنتخب، على أن يكون مختلفا عن الزى المخصص للمباريات الرسمية، وهو ما حدث مع منتخب البرتغال الذى يمتلك قميصين مختلفين.

جدير بالذكر أن زي المنتخب في مونديال روسيا تعرض فور إعلان الشركة الراعية عنه لإنتقادات كبيرة من قبل رواد مواقع السويشيال ميديا اعتراضا على شكل تصميمه بداعي أن هناك تصميمات أكثر جمالاً.


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