طرحت شركة نيو سينشري المنتجة لفيلم «تراب الماس»، البوسترات الرسمية للفيلم وأبطاله، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة «نيو سنشيري»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة صور لأفيش فيلم «تراب الماس» مصحوبة بتعليق: «التراب عندنا له قيمة.. تراب الماس قريبا».

وفيلم «تراب الماس» مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد مراد، صادرة عن دار الشروق، من بطولة آسر ياسين ومنة شلبي، وماجد الكدواني، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، وعزت العلايلي، ومحمد ممدوح، ومن إخراج مروان حامد.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى «طه»، يعيش مع والده حياة باهتة رتيبة، ويعمل كمندوب دعاية طبية في شركة للأدوية، ويتمكن بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد في أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التي يروّج لها، عندما تحدث جريمة قتل غامضة، يتداعى عالم طه بأكمله إلى الأبد، ويبدأ هو في اكتشاف الكثير من الأسرار التي تدخل به إلى عالم جديد قوامه الجريمة والفساد.