إبراهيم عيسى: «المغامرون الخمسة» ربّت أجيالا وحققت نجاحا هائلا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الكاتب الصحفي، محمود سالم، مؤلف السلسلة البوليسية «المغامرون الخمسة»، مرموق وسيرته عطرة في عالم الصحافة، مؤكدًا أن سلسلة المغامرون الخمسة ربّت أجيالًا عدة.

وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الجمعة، أن «المغامرون الخمسة» كانت سببًا في حب أجيال عديدة للقراءة، موضحًا أن فكرة كتابتها جاءت من الكاتبة الصحفية، نادية نشأت، التي كانت صحفية في مؤسسة دار الهلال وكانت متميزة في صحافة الطفل.

وتابع أن سلسلة المغامرون الخمسة هي إنجليزية في الأصل واسمها «The Five»، لافتًا إلى اقتراح نادية نشأت، الكاتبة الصحفية، على محمود سالم، أن يدون المغامرون الخمسة، فعكف على كتابتها، والتي تكاد تكون في بدايتها مترجمة من السلسلة الأصلية الإنجليزية، لأنه قام بـ«تمصير» للعمل الأجنبي، حسب وصف «عيسى».

وأوضح أنه كان هناك تشابهًا شديدًا بين اللغز المصري واللغز الإنجليزي في السلسلة، إلا أنه كتبها على أن أحداثها تُجرى في منطقة المعادي، مؤكدًا أنها حققت نجاحًا هائلًا من خلال الإقبال على شرائها وقراءتها.

واستطرد أنه عام 1968 كانت السلسلة تحقق 100 ألف نسخة مباعة، وهو ما كان سببًا في التفكير للانتقال إلى الواقع الحقيقي المصري في تأليفها، فتم كتابة أكثر من مائة لغز عن الواقع المصري بعد ذلك.