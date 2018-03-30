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مقتل فلسطيني بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

الشروق
نشر فى : الجمعة 30 مارس 2018 - 7:05 ص | آخر تحديث : الجمعة 30 مارس 2018 - 7:05 ص
قتل فلسطيني وأصيب آخر، فجر اليوم الجمعة، بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية، مقتل المزارع عمر سمور (31 عاما) وإصابة شخص آخر، نتيجة قصف مدفعي استهدف منطقة البركة شمال شرق خانيونس.

وأشار القدرة إلى أن سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر نقلت جثمان الفلسطيني، بالإضافة إلى نقلها المصاب إلى مشفى ناصر.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفتين تجاه المزارعين في تلك المنطقة، وذلك في ظل الاستعدادات الفلسطينية لتنظيم مسيرات يوم الأرض اليوم الجمعة.

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