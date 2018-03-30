«بنك مصر»: شهادات الـ17% مستمرة

- البنك المركزى: إصلاح الدعم ونمو الطلب يهددان بزيادة معدل التضخم



أعلن محمد الاتربى، رئيس بنك مصر، مواصلة طرح شهادات الإدخار ذات العائد 17% والتى أطلقها البنك لأول مرة قبل نحو 6 أسابيع، رغم قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية فى أقل من شهرين.

وقال الاتربى لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشهادات ذات العائد الـ17% والتى تبلغ مدتها سنة، وشهادات الـ15% التى تبلغ مدتها 3 سنوات، قد بلغت حتى الآن 11 مليار جنيه فى 6 أسابيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، قد قررت مساء أمس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ومنذ أن قرر المركزى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى نوفمبر من عام 2016، رفع البنك أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم، قبل أن يخفضها بمقدار 100 نقطة أساس فى منتصف فبراير الماضى بعد ما واصل التضخم السنوى تراجعه.

وقال المركزى، إنه بدأ منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فى منتصف شهر فبراير الماضى، فى تيسير السياسة النقدية التى اتبعها بصفة مؤقتة، «والتى نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى، كما هو منعكس فى الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية».

ولفت إلى استمرار انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى فبراير الماضى ليسجل 14.4%، و 11.9% لكل منهما على التوالى، قائلا إنه «المستوى الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016 على الترتيب».

وبحسب البنك المركزى، فإن قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 100 نقطة أساس، يتفق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزى عند 13% (قابل للزيادة أو النقص بنسبة 3%) خلال الربع الأخير من العام الحالى على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.

وأشار إلى أن «المخاطر المحلية المحيطة بمستقبل التضخم تتمثل فى توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط التضخمية الناجمة من جانب الطلب».

وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة دعم الطاقة خلال العام المالى القادم، كما تدرس زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالى الحالى، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الرابعة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات.

وقال البنك المركزى إن المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمى (على التضخم فى مصر) تتمثل فى ارتفاع أسعار البترول والخام وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية. وبحسب البيان، فإن اللجنة سوف تستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الاسعار على المدى المتوسط.