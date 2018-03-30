إحباط محاولة هروب مساجين من قسم ثان طنطا

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كشف مصدر أمنى أن مجموعة من المساجين حاولوا الهروب من سجن قسم ثان طنطا من خلال تحطيم شباك التهوية فى سجن القسم المحتجزين بداخله إلا أن الاجهزة الامنية نجحت فى احباط محاولة الهروب.

وأوضح المصدر الامنى فى تصريحات خاصة أن المساجين كلهم أحداث ولجأوا لكسر شباك التهوية المطل على شارع جانبى خلف القسم وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبطهم واحباط محاولة هروبهم وانتشر افراد الامن وتم فرض كردونات امنية موسعة بالمنطقة لضبط المشتبه فى مساعدتهم لهؤلاء المساجين.

وانتقل اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية واللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية لديوان عام القسم وتم إجراء تحقيقات موسعة حول الـ5 مساجين بعد محاولة هروب فاشلة أحبطها ضباط المباحث الجنائية برئاسة العقيد وليد الصواف وكيل فرع البحث الجنائية والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم وأفراد الشرطة السريين.

وكشف مسئول أمنى رفيع المستوى فى تصريحات، أنه بعد انتهاء التحقيقات الموسعة التى تجرى حول الواقعة سيتم إعلان أسماء الـ 5 مساجين وتداعيات محاولة الهروب وكيفية إحباط هروبهم ونتائج التحقيقات والعناصر المتورطة فى الجريمة سواء من داخل الحجز أو خارجه.