«الإسكان» تستعد لأضخم طرح لأراضى المواطنين والمستثمرين والوحدات السكنية

- خطة الطرح تتضمن 151.6 ألف قطعة أرض سكنية وخدمية و100 ألف وحدة سكنية فى المدن الجديدة



أعلن مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أضخم طرح ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح الأراضى السكنية، والاستثمارية، وأراضى الخدمات، والوحدات السكنية، لعام 2018 / 2019، والتى يتم الانتهاء منها حاليا، للإعلان عن طرحها تباعا، وفى إعلانات منفصلة للحجز خلال أيام.

وقال مصطفى مدبولى، فى بيان رسمى.. إن خطة الهيئة تشمل طرح عدد ضخم من قطع الأراضى، والوحدات السكنية، موضحا أن وزارة الإسكان مستمرة فى سياسة طرح الأراضى، للمواطنين والمستثمرين، لتحقيق عدة أهداف، أولها تنفيذ رغبة المصريين فى التملك، وتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة.

وأضاف وزير الإسكان: من المقرر طرح نحو 76211 قطعة أرض سكنية وخدمية بالمدن الجديدة، منها 630 قطعة أرض سكنية صغيرة (المستثمر الصغير) فى 14 مدينة جديدة،، إلى جانب 74163 قطعة أرض سكنية بنظام القرعة العلنية فى المدن الجديدة، و474 قطعة أرض إسكان مختلط (سكنى ــ تجارى – إداري) فى 15 مدينة جديدة، بجانب 45 قطعة أرض سكنية كبيرة للمستثمرين العقاريين، بمساحة 7095.26 فدان، لإقامة الأنشطة التالية (عمرانى متكامل – سياحى – ترفيهى)، بالإضافة إلى 788 قطعة أرض خدمية (تجارية ــ طبية ــ إدارية ــ تعليمية – ترفيهية – غيرها) فى 18 مدينة جديدة، و41 قطعة أرض خدمية بمشروع «الإسكان الاجتماعى» فى المدن الجديدة، و31 قطعة أرض خدمية بمشروع «سكن مصر» فى المدن الجديدة، و39 قطعة أرض خدمية بمشروع «دار مصر» فى المدن الجديدة.

وأضاف الوزير: من المقرر طرح ما يقترب من 100 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، منها 43133 وحدة بمشروع «سكن مصر» فى 12 مدينة جديدة، سيتم طرحها تباعا، و35016 وحدة بمشروع «دار مصر» (منها 19848 وحدة ضمن المرحلة الثالثة) فى 9 مدن جديدة، وسيتم طرح 7527 وحدة بمشروع فيلات وأبراج مدينة المنصورة الجديدة، (منها 2667 كمرحلة أولى)، و1392 وحدة بالإسكان المميز بمدينة المنصورة الجديدة، و6112 وحدة بالإسكان المميز بمدينة العلمين الجديدة، و1320 وحدة من وحدات الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، كما سيتم طرح نحو 2000 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى.