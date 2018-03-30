صرف المعاشات التأمينية لشهر أبريل الأحد المقبل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، المسئولين بصندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف جميع المعاشات التأمينية لشهر أبريل بعد غد الأحد، بالتنسيق مع البنوك والهيئة العامة للبريد.

وقالت الوزيرة، في تصريح اليوم الجمعة، إن المواعيد الدورية للصرف هي اليوم الأول من الشهر للمعاشات التي تصرف من منافذ صرف الصندوقين وتبلغ عددها 2.650 مليون قائم بالصرف بقيمة شهرية 2.9 مليار جنيه، واليوم الخامس للمعاشات التي يتم صرفها من مكاتب هيئة البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.2 مليار جنيه، واليوم العاشر للمعاشات المحولة على حسابات جارية لدى البنوك وعددها 1.46 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.2 مليار جنيه.

وأضافت أنه نظرا لقرب عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وتيسيرا على أصحاب المعاشات المستفيدين سيتم الصرف لجميع المعاشات التأمينية والتي تبلغ قيمتها 11.3 مليار جنيه لـ 7.6 مليون قائم بالصرف اعتبارا من بعد غد الأول من أبريل.

ووجهت الوزيرة بإعداد غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات الصرف واستمرار منافذ صرف الصندوقين في صرف المعاشات بعد مواعيد العمل الرسمية في حالة وجود حالات بالمنافذ.

من جانبه، قال شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن منافذ الصرف في فروع البنك ستبدأ في الصرف بدءا من الساعة السابعة صباحا وحتى الانتهاء من الصرف للحالات المتواجدة بالفروع.