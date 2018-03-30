ضبط طن وربع أسمدة مدعمة بالسوق السوداء بالمنيا

تمكنت حملة تموينية بالمنيا، من ضبط حوالي طن و250 كيلو أسمدة زراعية مدعمة بالسوق السوداء.

كان اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من العميد سراج الكومي، رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط حمادة .و.ن سن 37 صاحب مخبز أسمدة، ومقيم بدائرة مركز ملوى وذلك لقيامة بتجميع كمية من الأسمدة المدعمة بقصد بيعها بالسوق السوداء حيث تم ضبط (1.250) طن أسمدة مدعمة.

كما تم ضبط، سعيد .ج.ق سن 69 صاحب محل جزارة، ومقيم بدائرة مركز بني مزار، وذلك لعرضه للبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية حيث تم ضبط (22) كيلو لحوم ذبح خارج المجازر.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.