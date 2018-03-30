وزارة الرياضة تكرم الكوادر النسائية الرائدة في مجال خدمة الرياضة

نظمت اليوم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني حفل تكريم للكوادر النسائية الرائدة في مجال خدمة المجتمع، وذلك بالمركز الأولمبي بالمعادي بحضور هدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للخدمات المساعدة واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير و د اشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والأستاذ محمد كساب مدير عام العلاقات العامه والاعلام بوزارة الرياضة

تم تكريم اليوم نخبة من الرياضيين والشخصيات العامة من كافة المجالات المختلفة بالإضافة الي عدد من اسر الشهداء وأعضاء مجلس النواب والأستاذة ايمان السيسي والدة بطل العالم ( بارالمبي ) طارق مصطفى وهدان والفنانة مديحة حمدي ، ،والإعلامية ايمان أبو طالب ،والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية ،والنائبة امنه نصير ،والشيخة فضية سالم. وامل مبدى رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية و د نور الزيني الأستاذة بالجامعة الأمريكية والمحاضرة في الفيفا والاعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج مانشيت علي قناة اون لايف وسولاف درويش عضو مجلس النواب والنائبة مها شعبان عضو مجلس النواب و الشيخة فضية سالم عضو مجلس الشورى السابق وأول فتاه بدوية تلتحق بالجامعه والإعلامية شيرين هاني وللإعلامية هناء حمزه وعضو مجلس إدارة اتحاد الكره الطائرة واللاعبة الأولمبية هادية حسني في الريشة الطائرة واللاعبة سندرا سامح بطلة افريقيا للتنس الارضي واللاعبة نادية عنتر بطل العالم في المصارعة الحرة والبطله ايه مدني والإعلامية صفاء سامي والإعلامي سماح عمار وعدد من سيدات الصحفيين والإعلاميين تقديرا للمجهودات المتميزه والمشاركه الفعاله في مجال رياضة المرأه .