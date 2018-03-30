استعان نادي روما الإيطالي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بنجمه السابق محمد صلاح هداف ليفربول الحالي والدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا، من أجل تأكيد تفوقه على منافسه بولونيا قبل مباراة الفريقن بالدوري.

ويتقابل روما مع بولونيا ظهر السبت على ملعب ريناتو دال آرا، معقل الفريق الأحمر والأزرق.

ونشر روما عبر حسابه على "تويتر" فيديو يظهر آخر زيارة لذئاب العاصمة إلى مضيفه بولونيا حيث فاز بثلاثية نظيفة شارك فيها محمد صلاح بعدما سجل هدف الفريق الثاني بالفوز الكبير، بينما تكفل فيدريكو فازيو وإدين دجيكو ثنائية.

ويتألق صلاح بقميص ليفربول منذ انتقاله للفريق قادما من روما الصيف الماضي في صفقة تقدر بـ 34 مليون استرليني.

وكان جيمس بالوتا رئيس النادي الإيطالي قد أكد في تصريحات مؤخرا أن سبب تخلي روما عن صلاح لصالح الليفر هو أن اللاعب كان عقده سينتهي في الموسم اللاحق، وبالتالي كان من الوارد أن يخسر الفريق جهوده مجانا، ولا يحقق استفادة مالية من وراء بيعه