إنطلاق بطولة كأس مصر قفز موانع للفروسية

بدأت بطولة كأس مصر لقفز الموانع للدرجات الأولى أ والأولى ب والثانية والثالثة والرابعة والخامسة للخيول الأجنبية والسادسة للخيول الأجنبية و الخامسة للخيول المصرية والسادسة للخيول المصرية اليوم الجمعة، وذلك على ملاعب مركز رباب للفروسية وتستمر حتى السبت 31 مارس الجاري.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 فارس في جميع الدرجات للمنافسة على الفوز بالبطولة، وتقام البطولة في هذا اليوم بجدول تحكيم 239 من القانون الدولي للفروسية جدول ج بإضافة 4 ثواني على الزمن الفعلي للفارس لكل إسقاط مانع ،ويصنف الفرسان حسب زمنهم في نهاية اليوم لمعرفة ترتيب دخولهم في اليوم الثاني .

وكانت اللجنة البيطرية بالاتحاد قد وقعت الكشف البيطري على الخيول قبل انطلاق البطولة للتأكد من أنها لائقة بيطرياً لخوض المنافسات.

الجدير بالذكر أن البطولة تم تأجيلها لمدة 24 ساعة نظرا لسوء الأحوال الجوية أمس.