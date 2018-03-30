«عمليات النيابة الإدارية» تنهي أعمالها وتشكر القوات المسلحة

قال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدارية إن غرفة عمليات النادي أنهت أعمالها في متابعة إشراف أعضاء النيابة الإدارية على الانتخابات الرئاسية التي شارك بها أكثر من 4 آلاف عضو من أعضاء النيابة بعد انتهاء أعمال الفرز وتجميع النتائج وتسليمها للجان العامة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومتابعة عودة أعضاء النيابة الإدارية من جميع محافظات الجمهورية سالمين.

وأعرب نادي النيابة الإدارية عن شكره واعتزازه وتقديره لأعضاء النيابة الإدارية على الجهود التي بذلوها مع جميع الهيئات القضائية وتحملهم المسؤولية من أجل أداء واجبهم الوطني كما أعرب مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية عن شكره واعتزازه وتقديره للقوات المسلحة، ودورها الوطني وبدور وزارة الداخلية وتنسيقها الكامل مع القوات المسلحة لتأمين كامل مراحل العملية الانتخابية على النحو الذي مكن أعضاء الهيئات القضائية من أداء واجبهم الوطني وأسفر عن خروج الانتخابات الرئاسية بشكل لائق ومشرف وأمن ودون أي حوادث تعرقل عملية الاقتراع.