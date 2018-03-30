قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور حسن خريشة، إن الشعب الفلسطيني استطاع إبداع خيارات أخرى جديدة لممارسة حقه في العودة لأرضه والأماكن التي شُرد منها، وذلك على خلفية المسيرات التي خرجت اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى «يوم الأرض» و«مسيرات العودة».

وأضاف «خريشة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الجمعة، أن هذا اليوم تاريخيًا، مؤكدًا أن خروج الشعب الفلسطيني بمثابة رسالة واضحة للمجتمع الدولي بحق عودة الفلسطينيين لأراضيهم المحتلة.

وتابع أن إسرائيل وأمريكا تشعران بوجود إبداع جديد، من خلال الكم الهائل للشعب الفلسطيني من كل الأجيال عند السياج الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المحتلة للمطالبة بحقهم في ديارهم وممتلكاتهم.

واحتشد آلاف الفلسطينيون على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، اليم الجمعة، إحياءً للذكرى الـ42 لـ«يوم الأرض»، بينما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن المنطقة عسكرية مغلقة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن عدد شهداء الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ارتفع إلى 12 شهيدًا، بينما أصيب 1200 آخرين.