روبرتو كارلوس: نيمار لن يفوز بالكرة الذهبية في وجود «ميسي ورونالدو»

كشف الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس، لاعب نادي ريال مدريد السابق، إن موطنه، نيمار دا سيلفا، لن يفوز بالكرة الذهبية طالما ميسي ورونالدو موجودان، مشيرًا ان الثنائي لا يقارن بأحد فهم الأفضل حاليًا.

وأشارا النجم السامبا السابق، في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية، إن نيمار سيضطر إلى التحلي بالصبر إذا أراد الفوز بالكرة الذهبية ، لأن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو جيدان للغاية ولديهم الكثير ليقدموه .

اعتبر الكثيرون أن سعي نيمار للحصول على أعلى مرتبة شرف في عالم كرة القدم ، والفوز بالكرة الذهبية، هو السبب الرئيسي وراء انتقاله إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، في حين ان اللاعب كان يسعي أيضا إلى الفوز بكأس العالم هذا الصيف مع بلاده بمجرد عودته من الإصابة التي لحقت به في مشط القدم.

وأشاد كارلوس، بقرار أغلى لاعب كرة قدم في العالم ، والذي سجل 26 هدفاً في 29 مباراة هذا الموسم مع "البي أس جي"، قائلًا: " أشيد بقراره مغادرة برشلونة متجهًا إلي العاصمة الفرنسية، فهو قرار حكيم".

وأعرب كارلوس، الذي فاز بالبطولة مع البرازيل في اليابان وكوريا الجنوبية عام 2002، عن سعادته بقرار نيمار، أعتقد أنه كان من الجيد أن يوقع في باريس، مشيرًا أنه ليكون الأفضل في العالم كان عليه أن يترك برشلونة لأنه يوجد ميسي هناك.

وأوضح:حتى إذا كان يجب أن يدرك أنه ما دام ميسي ورونالدو في شكل من الأشكال ، سيكون عليه أن يستقر في المركز الثالث، مؤكدًا لا يزال نيمار مرتبطا بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف ، لكن التركيز الحالي هو عندما يعود إلى اللياقة البدنية والفنية قبل كأس العالم.