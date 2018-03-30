مجلس شيوخ ولاية هاواي الأمريكية يجيز «القتل الرحيم»

وافق مجلس شيوخ ولاية هاواي الأمريكية، مساء الخميس، على مشروع قانون يبيح استخدام عقاقير طبية تنهي حياة الأشخاص المصابين بأمراض ميؤوس من شفائها.



وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بموافقة 23 عضوا مقابل رفض عضوين.



ويسمح مشروع القانون للبالغين الأصحاء عقليا ممن قرر الأطباء أن حياتهم ممكن أن تنتهي في ستة أشهر أو أقل، الحصول على عقار طبي ينهي حياتهم.



وكان حاكم الولاية ديفيد إيجي قال في بيان الشهر الماضي إن الوقت حان ليأخذ مشروع القانون شكل قانون.



وقال: "يجب أن يمنح الأشخاص المؤهلون عقليًا والمصابون بأمراض ميؤوس من شفائها والذين يعانون من الألم.. الخيار لإنهاء حياتهم بكرامة وسلام".



وأضاف إيجي "سأكون فخورا ولي الشرف بالتوقيع على هذا القانون ليصبح قانونا إذا وافق المشرعون في الولاية على هذا الإجراء في هذه الجلسة".



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقر مجلس النواب في الولاية على مشروع القانون بموافقة 39 عضوا مقابل رفض 12.



يذكر أن "القتل الرحيم" مقنن بالفعل في خمس ولايات أمريكية وفي واشنطن العاصمة.