أعلن مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثالثة، وذلك لعدم حضور(25%) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة(35) من قانون رقم 76لسنة1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة وجه الدعوة ثلاث مرات للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضي، وفق المادة (34) من قانون النقابة.

وأكد حاتم زكريا السكرتير العام، أن النقابة قامت بإرسال دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضي، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.ط

وأضاف حاتم زكريا أن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتى الأهرام ، والأخبار، طبقا لقانون النقابة، كما تم إرسال إيميلات لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، مشيرا إلى أن النقابة وفرت نسخ مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزملاء بمقر النقابة والمؤسسات الصحفية.

وأوضح زكريا في تصريحات لـ"الشروق"، أن الميزانية وفقا للقانون تم تمريرها ولن يتم الدعوة لاجتماع جمعية عمومية آخر، لافتا إلى أن الميزانية يتم مراجعتها من قبل مجلس النقابة، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وسجل في كشوف الحضور اليوم، حاتم زكريا السكرتير العام لنقابة الصحفيين كما سجل كلا من أعضاء المجلس محمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر عضوى واأمن عبدالمجيد، التي شهدت إقبالا ضعيفا منذ فتح باب التسجيل فى العاشرة من صباح اليوم، ووصل عدد 17 عضوا من الجمعية العمومية فيما تغيب نقيب الصحفيين ووكيلي المجلس اليوم.