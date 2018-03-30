قال منير فخري عبدالنور القيادي بحزب الوفد ووزير الصناعة الاسبق، إنه سينتخب المستشار بهاء أبوشقة في انتخابات رئاسة الوفد، مضيفا أن الهدف هو الخروج من الانتخابات متحابين، ومتفقين على أن يكون الرئيس الجديد لجميع الوفديين.

وأوضح عبدالنور للشروق، أن الرئيس القادم أمامه مهام واضحة، وهي لم الشمل وإنهاء الخلافات.

وكان الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد دعا الهيئة الوفدية اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للوفد، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، حيث كان قد قضى دورتين منذ عام 2010 كل دورة أربع سنوات، وبالتالي لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.

ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم ٢ يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب الحالي.

ويتنافس فى الانتخابات ٤ مرشحين هم كل من بهاء الدين أبو شقة، وحسام الخولي، وياسر حسان، وعلاء شوالي.