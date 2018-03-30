فى سابقة تعد الأولى من نوعها، بلغت مسلمة ترتدى الحجاب التصفيات نصف النهائية لمسابقة ملكة الجمال إنجلترا «ميس إنجلترا».

ووفقا لصحيفة «الميرور» البريطانية، تخطت ماريا محمود (20 عاما) أبرز المنافسين فى المسابقة، فيما وعدت بارتداء لباس السباحة «البوركينى»، وهو الخاص بالمحجبات، خلال فاعليات المسابقة التى تقتضى ارتداء لباس البحر.

وتقول ماريا، وهى من برمنجهام، إن أصدقاءها وعائلتها والمجتمع المسلم فى بريطانيا يدعمونها، ولكنها تتوقع بعض ردود الأفعال السلبية من «كبار السن».

وأضافت: «يربط البعض بين المسلمين وأشياء سلبية مثل الإرهاب. لقد عقدت العزم على القيام بعملى لتحدى هذه الآراء».

وتابعت: «من النادر جدا أن تكون المرأة المسلمة فى مسابقة ملكة جمال، لكن لا يوجد ما يمنعنا من الدخول»، مؤكدة أن هدفها هو «تمكين النساء المسلمات».

وحصلت ماريا، طالبة علم النفس، على مكان فى نصف النهائى بعد حصولها على المركز الثانى فى مسابقة ملكة جمال برمنجهام فى الأسبوع الماضى، وهى أول مسابقة لها على الإطلاق.