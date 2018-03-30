«الرى»: تكثيف حملات إزالة التعديات النيلية الأسبوع المقبل

قال رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، المهندس صلاح عز، إنه سيتم تكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على النيل، الإسبوع المقبل، فى كافة المحافظات المطلة على النهر والتى يوجد فيها تعديات.

وأكد المهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الرى فى تصريحات صحفية، أن وزارة الرى تنفذ حملات لتوعية المواطنين بالحفاظ على نهر النيل بالتعاون مع المؤسسات الدينية للتأكيد على أهمية قطرة الماء والتحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر، وضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية من التلوث والتعديات فى ظل ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة وخاصة مشروعات الاستصلاح والاستزراع وتلبية حاجة مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعى فى ضوء تنامى الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد المائى اﻷمر الذى جعل مصر تحت خط الفقر المائى.

وأطلقت وزارة الرى فى 5 يناير 2015 حملة لإزالة كافة التعديات المقامة على النهر، وشاركت فيها كافة جهات الدول، حيث تم إعداد وثيقة لحماية النهر تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، ووقع عليها رئيس الجمهورية والحكومة التى كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس.

ونصت الوثيقة على "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياه المصريين وهبة وجودهم واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثه".