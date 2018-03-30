فاز المستشار بهاء الدين أبو شقة برئاسة حزب الوفد، حسبما أفادت فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل اليوم الجمعة.

وبدأ حزب الوفد، صباح اليوم الجمعة، في استقبال أعضاء الهيئة الوفدية بمختلف محافظات الجمهورية للتسجيل في الجمعية العمومية قبل المشاركة في انتخابات رئيس الحزب، والتصويت على تعديلات اللائحة الداخلية للحزب والتي تضم ما يقرب من 15 مادة.

وتنافس على رئاسة الحزب المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام الحزب، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الحزب، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية، وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول، و وسيد طه، نائب رئيس لجنة.