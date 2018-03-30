الصحة: انتظام صرف أدوية فيروس C بالمجان ضمن مبادرة القضاء على المرض 2030

أكدت وزارة الصحة والسكان، انتظام صرف أدوية فيروس سي للمرضى بالمجان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى 2030.

وقالت الدكتورة سهير إسماعيل، نائب المدير التنفيذى للجنة القومية للفيروسات الكبدية، إن هناك إقبالاً كبيرًا على سيارات الكشف الطبى عن الإصابة بفيروس سي فى القاهرة والمحافظات.

وتابعت إسماعيل، في تصريحات صحفية: "يتم الكشف عن فيروس سي بالكواشف المخصصة والآمنة ويتم صرف الدواء مجانًا، وهناك رصد مستمر لجميع الحالات التى لديها أجسام مضادة".

من جانبه، أكد الدكتور شريف راشد، رئيس رابطة صناعة الدواء، أن هناك دفعًا بكميات كبيرة لأدوية فيروس سي فى سيارات الكشف المبكر لتغطية احتياجات المرضى، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى حفظ المرضى من الهلاك بإعلان تنفيذ أضخم حملة للكشف عن مرض فيروس سي، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك مبادرة للكشف عن أورام الكبد.