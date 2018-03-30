إبراهيم عيسى: وجود المسلات الفرعونية في العواصم الأوروبية شرف لحضارتنا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه يشعر بالفخر لوجود مسلات فرعونية في عواصم أووبية كـ«باريس ولندن وروما»، إضافة إلى المسلة الموجودة في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



ولفت «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، الخميس، إلى حزن البعض لوجود مسلات فرعونية خارج مصر، إلا أن وجود تلك المسلات في قلب الحضارة الغربية بمثابة وجود مشرف للحضارة المصرية، حسب قوله.



وتابع أن لفظ «المسلة» مصطلح عربي، لكن اسمها الفرعوني «تحن»، وهو يعني «إصبع الشعاع المضيء»، معقبًا: «بعض الناس تشعر بالألم لوجودها عندهم، وتقول لماذا الأثر المصري العظيم هناك؟ لكنني أشعر بالفخر لكونها موجودة في الدول الأوروبية».



واستطرد أنه توجد مسلات فرعونية عديدة في مصر، لكنها ليست بالحضور العالمي لتلك الموجودة في قلب العواصم الأوروبية، موضحًا أن الموجودة في لندن هي مسلة «تحتمس».



وأضاف أنه ليس قليلًا أن يلقب جمهور نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح بـ«الملك الفرعوني»، لأن المسلة الفرعونية المصرية الباقية الخالدة موجودة في قلب العاصمة الإنجليزية لندن، معقبًا: «يكيفنيا شرفًا أنها موجودة هناك، ولا أنزعج إطلاقًا من ذلك».