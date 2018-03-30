موسى مصطفى: حصدت 760878 صوتا مقابل 14 مليون و333 ألف للسيسي بـ9 محافظات

قال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الغد، إنه ينتظر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من الهيئة الوطنية للانتخابات، متوقعًا أن يحصد مليون و600 ألف صوت.



وأضاف «موسى»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أنه حصد 760878 صوتًا، والرئيس عبد الفتاح السيسي حصل على 14 مليون و333 ألف 143 صوت، موضحًا أن هذه النتيجة وفقًا لتصريحات القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية عقب فرز الأصوات الانتخابية في 9 محافظات فقط.



وتابع أنه يسعى للاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب فوزه بالانتخابات؛ لعرض برنامجه الاقتصادي التنموي الذي يستهدف تغطية الفجوة بين تعويم الجنية المصري، مشددًا على ضرورة إعطاء الأحزاب قوتها وحصرها في 3 اتجاهات ليبرالية ووسطية ويسارية؛ لضمان التداول السلمي للسلطة في السنوات المقبلة للنهوض بالدولة.



ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.