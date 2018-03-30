مدرب هامبورج يطالب الفريق ببذل جهود هائلة للبقاء في البوندسليجا

طالب كريستيان تيتز المدير الفني لفريق هامبورج المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، لاعبيه ببذل قصارى الجهد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي ، من أجل تفادي الهبوط للدرجة الثانية.



ويحل هامبورج، صاحب المركز الثامن عشر الأخير بالبوندسليجا ، ضيفا على شتوتجارت غدا السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.



وقال تيتز ، مدرب فريق الشباب بالنادي والذي تولى تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت ، إن المهاجم بوبي وود لن يشارك في مباراة الغد بعد أن عاد مجهدا من المشاركة مع المنتخب الأمريكي.



كذلك تحوم الشكوك حول مشاركة لويس هولتبي، كما يفتقد ألبين إيكدال وكيرياكوس باباوبولوس اللياقة الكافية للمشاركة ضمن صفوف الفريق في مباراة الغد.



ولم يحقق هامبورج أي انتصار طوال 14 مباراة ويبتعد بفارق سبع نقاط عن أقرب المراكز التي تحسم البقاء بدوري الدرجة الأولى، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة هذا الموسم.



ويتطلع هامبورج ، الذي لم يسبق له الهبوط من دوري الدرجة الأولى منذ انطلاق المسابقة ، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام شتوتجارت لإنعاش أماله ، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الفريق الذي لم يتلق أي هزيمة في سبع مباريات متتالية.



وقال تيتز في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة "أريد أن يقدم كل لاعب كل ما لديه من أجل الفريق، وبعدها نرى كيف تسير الأمور."



وأضاف "شتوتجارت يقدم مسيرة رائعة الآن، لذلك ندرك مدى صعوبة المباراة. قضينا أسبوعين من التدريبات المكثفة والمعنويات لدينا عالية. من المهم للغاية أن نحقق انطلاقة سريعة غدا."



وقال تيتز إنه التقى المدافع اليوناني بابادوبولوس الذي انتقد اختياراته لتشكيلة الفريق في الفترة الأخيرة، وقد قدم اللاعب الاعتذار للمدرب وللفريق.



ولا يزال لاعب خط الوسط والاس غائبا لاسباب انضباطية ويتدرب ضمن فريق الصف الثاني.