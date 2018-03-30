نواب يختلفون على تطبيق الغرامة على «مقاطعي الانتخابات»

• الطماوى: التصويت التزام وليس رفاهية.. وعبدالغنى: الترغيب أفضل من الترهيب



تباينت آراء أعضاء فى مجلس النواب بشأن الإعلان عن تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات الرئاسية التى انتهت الأربعاء الماضي، فبينما رأى البعض ضرورة تفعيل القانون، والحث على الالتزام بممارسة الحقوق السياسية، أكد آخرون أنها تحمل نوعا من الترهيب المرفوض الذى كان يجب أن يكون الترغيب بديلا له.

وقال أمين اللجنة التشريعية فى البرلمان النائب، إيهاب الطماوى، إن ما أذيع فى هذا الشأن ليس مجرد تصريحات فى الهواء، أو وعود لن تنفذ، وأنه فى المرات السابقة لم تكن هناك هيئة وطنية للانتخابات تضمن تنفيذ نصوص القانون، وأنها المرة الأولى التى يجرى فيها استحقاق انتخابى تحت إشرافها، وبالتالى تنفيذ كل ما يقتضيه هذا الاستحقاق.

وأضاف الطماوى فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن مسألة التصويت فى الانتخابات ليست رفاهية، وإنما التزام قانونى بحت يترتب على مخالفته الخضوع لنص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التى تنص على وجوب توقيع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية.

واختلف معه عضو تكتل «25 ــ 30» النائب محمد عبدالغنى، الذى قال لـ«الشروق»، إن التلويح بإجراءات عقابية وتوقيع غرامة، يعكس شعور الدولة بأن نسب التصويت لم تكن جيدة، وبالتالى لجأت إلى الغرامة، ليؤكد أنه فى ظل سيطرة إحساس على المواطنين بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى فرصه الأعلى، كانت نسب التصويت «معقولة وجيدة» ولا تستدعى الإعلان عن توقيع غرامة بهذا الشكل.

وتابع النائب أنه كان يأمل أن تركز الدولة فى خطابها على «الترغيب وليس الترهيب»، وأن تتبنى إجراءات تساعد المواطنين وتشجعهم لا ترهبهم من توقيع الغرامة فى ظل وجود كثيرين من البسطاء ومحدودى الدخل ممن سيتخوفون بشدة من هذا الإجراء، مشيرا إلى أن مسألة التصويت والنزول من عدمه تحكمه قناعات معينة، ولكن أصبح يترتب عليها إجراءات قانونية وغرامة.

كما طالب القيادى فى الأغلبية البرلمانية والمتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، بتطبيق فورى للغرامة، موضحا فى تصريحات تليفزيونية أن هناك آلية لتطبيق القانون الخاص بتغريم الممتنعين عن التصويت، مضيفا أن هذا القانون لم يفعل فى السنوات الماضية لظروف معينة، مشيرا إلى أهمية تطبيقه بشكل حازم وحاسم تجاه كل من لم يشارك فى العملية الانتخابية ممن ليس لهم أعذار، حسب تعبيره.

وتابع: «على الرغم من أن الانتخابات تعرف وفقا للقانون أنها استحقاق سياسى، إلا أنها تعد الآن استحقاقا وطنيا، لذا هناك أكثر من آلية لتوقيع عقوبة الغرامة على المقاطعين، مثل فواتير الخدمات التى تقدمها الدولة ويتم تحصيلها شهريا».