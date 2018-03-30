الإعلان عن الدورة الثانية لجوائز هيكل للصحافة العربية عن 2017

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• تعلن مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن فتح باب التقدم للدورة الثانية لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية

«كيف يمكن للمهنة وفى هذه الظروف أن تكون آخر ريشة فى آخر جناح يقدر على الطيران فى أجواء مضطربة.. علها تكفر عن نصيبها من المسئولية باكتشاف ممر مفتوح إلى المستقبل»

محمد حسنين هيكل ــ «بيان.. واعتذار.. ورجاء» ــ الأهرام 20 أكتوبر 2014

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فى رجائه لأهل مهنة أعاد صياغتها عبر تجربته الصحفية، واعتز بانتمائه لها واصفا نفسه دائما بـ«الجورنالجى»، وضع الأستاذ محمد حسنين هيكل أجيال مهنة الصحافة حاضرا ومستقبلا أمام مسئولية شديدة الأثر على بلادهم ومجتمعاتهم العربية.

وفى هذا السياق تعلن مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن فتح باب التقدم للدورة الثانية لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفى على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد لعالم تحدث عنه الأستاذ هيكل واهتم بسماته ومتغيراته التى جعلت من الخبر الصحفى نقطة تفاعل

وانطلاق، ومن التحليل المتعمق منصة تطل منها المجتمعات على ما هو قادم بوعى وفهم.

تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز فى العمل الصحفى، وتبلغ قيمة كل جائزة 200 ألف جنيه مصرى. وتمنح الجائزتان فى ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل فى الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

• شروط التقدم للجوائز:

1ــ تسرى الشروط على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، ويحق التقدم لجميع الجنسيات العربية.

2 ــ يجب أن يكون سن المتقدمة أو المتقدم 40 سنة أو أقل فى 31 ديسمبر 2017.

• كيفية التقدم للجوائز:

يبدأ التقديم للجوائز عن العام 2017 يوم 30 مارس 2018، ولمدة ثلاثة شهور، بحيث ينتهى التقديم فى 30 يونيو 2018.

يرجى من المتقدمين للجوائز إرسال الآتى على البريد الإلكترونى للمؤسسة awards@heikal.info

1 ــ قائمة بالأعمال الصحفية المنشورة خلال عام 2017 من أخبار وتحقيقات ومقالات على حد سواء.

2 ــ خطاب موجه إلى المؤسسة يشرح أهمية أعمال المتقدم خلال عام 2017 والأهداف المهنية أو

الشخصية التى تم تحقيقها.

3 ــ سيرة حياة ذاتية كاملة تتضمن تلخيصا لأعمال المتقدم فى الأعوام السابقة سواء التى نشرها

بشخصه أو بالاشتراك مع آخرين فى جميع وسائل النشر التقليدية والمواقع الإخبارية ووسائل

الاتصال الإلكترونية الحديثة.

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين شبانا أو شابات تميزوا فى مجمل

أعمالهم الصحفية خلال العام 2017 على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم

واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد فى عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونى www.heikal.info.