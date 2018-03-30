قال رئيس الهيئة الإسلامية للقدس، الشيخ عكرمة صبري، إن استباحة دماء الرجال والنساء والأطفال عند الاحتلال الإسرائيلي أمر سهل، وذلك على خلفية قمع المسيرات التي خرجت اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى «يوم الأرض» و«مسيرات العودة».

وأضاف «صبري»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «أون لايف»، اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني خرج ليعلن تمسكه بالأرض، معلقًا على موقف الدول العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية، بقوله: «هذه الدول مستسلمة ونحن لا نعول عليها، نعتمد على الله ثم على أنفسنا، العالم العربي والإسلامي ليس له علاقة أو دخل بالقضية».

وجدد إعلان شعب فلسطين تمسكه بأراضيه، معقبًا: «بنو إسرائيل يستغلون أية فرصة لإطلاق الرصاص على المواطنين الفلسطينيين، ولا يميزون بين أطفال ورجال ونساء».

وأكد أن العالم كله مع الاحتلال، الذي وصفه بالباطل، مستطردًا أن الإسرائيليين لا أرض لهم وهم مغتصبون ودخلاء على الأراضي الفلسطينية.

واحتشد آلاف الفلسطينيون على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، اليم الجمعة، إحياءً للذكرى الـ42 لـ«يوم الأرض»، بينما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن المنطقة عسكرية مغلقة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن عدد شهداء الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ارتفع إلى 10 شهداء، بينما أصيب 1100 آخرين.